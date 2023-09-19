جنايات الجيزة تبرئ 3 متهمين من قتل أحد الأشخاص بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ببراءة 3 أشخاص، على خلفية اتهامهم في قضية قتل شخص وشروعهم في قتل آخر بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، والمحكوم عليهم بالبراءة هم “بيتر نادي حشمت فهمي 33 سنة، ومحمد سيد إبراهيم 25 سنة، وعبد الحميد طارق عبد الجواد 25 سنة”.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «22437 /2022 - جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة» أن المتهمين "إسماعيل.ع" 29 سنة، عامل جبس، "بيتر. ن" 33 سنة ، "أحمد.أ" 31 سنة،"أحمد. م" 36 سنة، "محمد.س" 25 سنة، "عبدالحميد.ط" 25 سنة، في 17 أكتوبر 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من: « خالد عبدالله إبراهيم عبدالله- أحمد عبدالله إبراهيم عبدالله» المقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء «خنجر- مطواه- كزلك» تجاههم وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين قتلوا المجني عليه «خالد عبدالله إبراهيم عبدالله » عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح على أثر سبق الخلاف الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول.

وما أن ظفروا به حتى ينهال عليه الأخير بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه «أحمد عبدالله إبراهيم عبدالله» عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وما إن ظفروا به حتى حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض المار بيانه قاصدا من ذلك قتله الا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تمكنه من الفرار على النحو المبين بالأوراق.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة إسماعيل عبد الفتاح معوض، وبيتر نادي حشمت فهمي، وأحمد أبو بكر دردير، وأحمد محمد رشاد ومحمد سيد إبراهيم وعبد الحميد طارق عبد الجواد بالسجن المشدد 15 سنة.