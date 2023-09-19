خلال 24 ساعة.. ضبط 82728 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 82728 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(27521) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(732) مخالفة السير بدون تراخيص.

(4) مخالفات دراجات نارية.

(14) مخالفة موقف عشوائى.

(6) مخالفات شروط التراخيص.

(1937) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

