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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قومي المرأة يستخرج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات غير القادرات في 3 مراكز بالمنيا

في إطار مبادرة المواطنة المصرية "بطاقتك حقوقك"

قومي المرأة يستخرج
قومي المرأة يستخرج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات غير القادرات
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واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة.

وفى هذا السياق، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمبادرة "المواطنة المصرية" تم استخراج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" المشروع ينفذه المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد (200) سيدة في قرية الجمالية بمركز أبو قرقاص، و(158) سيدة في قرية جزيرة تل بنى عمران بمركز ديرمواس ، و(145) سيدة في قرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط ،وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة .
 

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الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فرع المجلس القومي للمرأة محافظ المنيا مركز سمالوط
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