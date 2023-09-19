ضبط سيارة محملة بـ215 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارة محملة بأصناف لحوم ودواجن مشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط سيارة ربع نقل تحمل عدد ٥٥٠٠ علبه سجائر كليوباترا بوكس جولد بدون فواتير ومستندات.

ونجحت اللجنة المشكلة بمديرية التموين، والمكونة من وكيل المديرية، ومدير عام التجارة الداخلية، ومفتشي الرقابة بالمديرية، في ضبط سيارة محملة بأصناف لحوم ودواجن، وتم التواصل مع الدكتور فتحي سلمى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، والذي حضر وبرفقته عدد من الأطباء البيطريين وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، وتم الفحص وتقديم تقرير مفاده عدم تسجيل المجزر والاشتباه في صلاحية اللحوم والدواجن.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم ضبط السيارة بداخلها 70 كيلو جرام دواجن ولحوم مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومن إنتاج مجزر غير مسجل قبل بيعها بالأسواق، و145 كيلو جرام دواجن كاملة وأجنحة مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك ومن إنتاج مجزر غير مسجل بناءاً على فحص مديرية الطب البيطري بالأقصر.

كما تمكن رجال مديرية تموين الأقصر، من ضبط سيارة ربع نقل تحمل عدد ٥٥٠٠ علبه سجائر كليوباترا بوكس جولد بدون فواتير ومستندات، بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومعرفه مدي التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط عدد ٥٥٠٠ علبه سجائر كليوباترا بوكس جولد بدون فواتير ومستندات، تم تحرير محضر بالواقعة برقم جنح ٤٥٢٠ مركز البياضيه ضد ح م ا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارى العرض على النيابة العامة.

سيارة السجائر (1)

سيارة السجائر (2)

سيارة السجائر (3)

سيارة السجائر (4)

سيارة السجائر (5)

سيارة السجائر (6)

سيارة السجائر (7)

سيارة السجائر (8)

سيارة السجائر (9)

سيارة اللحوم (1)

سيارة اللحوم (2)

سيارة اللحوم (3)