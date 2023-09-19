1.8 تريليون دولار قيمة اشتراكات تأمينية لحماية المنشآت عالميًا

طالب المتحدثون بملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، شركات التأمين بتعزيز نطاق عملها داخل السوق المحلي، ودعم ذلك بالنظام الرقمي بما يمكنها من الارتقاء بجودة خدماتها للعملاء الحاليين والجدد.

والتقديرات العالمية تقدر 1.8 تريليون دولار اشتراكات تامينية لحماية المنشآت، و فى منطقة الشرق الأوسط يقدر بنحو 250 مليار دولار وهو رقم صغير جدا مما يعنى أن هناك فرص كبيرة هذا أيضا فى مصر حيث نجد اليد من الفرص الربحية.

بحسب دراسة حديثة للتأمين الشامل على 16 سوقا منها 5 أسواق متطورة و 11 سوقا ناميا منها مصر ، فإن هذه الأسواق فى حاجة ماسة إلى التحول الرقمي وأتمتة العمليات، فالسوق المصري مقارنة بباقى الدول ال 6 محل الدراسة يمثل المركز ال12 ، من ثم هناك فرصة كبيرة فى السوق المصري يجب استغلالها فهى سوق كبير .

اوضحت أننا نحتاج فى صناعة التأمين فى مصر إلى تسعير معقول للوثائق التأمينية والاشتراكات الشهرية ، بالإضافة الى التسويق الجيد عبر وسائل التكنولوجيا المختلفة والاتصال، والتوعية عن التأمين فى المدارس.

جاء ذلك في اليوم الثاني لملتقى التأمين وإعادة التأمين تحت عنوان تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام.