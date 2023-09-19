برلماني: زيارة السيسي للإمارات تكشف عن حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أهمية القمة المصرية الإماراتية، أمس بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي، قائلا: “إنها جاءت في وقتها تماما وتؤكد على العلاقات الراسخة بين مصر والإمارات من ناحية وتميزها في كل المجالات”.

وقال الصيرفي، فى تصريحات صحفية اليوم، إن لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، جاء ليؤكد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك.

وتأتى في إطار مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وعلى النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات، تكشف عن حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومساحة التنسيق والتعاون فيما بينهما، لافتا إلى البعد الاقتصادي للزيارة الذي يعد أحد ركائزها الأساسية.

وأوضح جابر الصيرفي، أن العلاقات المصرية الإماراتية حققت نقلة ضخمة طوال السنوات الماضية، بفضل الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها في كل المجالات، لافتا إلى بحث الزيارة ملفات مهمة ثنائية وعربية ودولية، ومشيرا إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

واختتم الصيرفي بالإشادة بموقف الرئيس السيسي بتقديم التهنئة للإمارات، على الإنجاز الذي حققته في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن ما حققته الإمارات في مجال الفضاء نقلة عربية حقيقية في هذا المجال.