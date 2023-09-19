الناطق باسم القوات العراقية: استشهاد ثلاثة منتسبين بقصف مسيرة لمطار بالسليمانية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية،عن استشهاد ثلاثة منتسبين بقصف طائرة مسيرة لمطار في السليمانية، مشيرًا الى أن الطائرة دخلت عبر الحدود مع تركيا.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية اليوم الثلاثاء،:"قيام طائرة مسيرة بدخول الاجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا أمس الإثنين وقصفت مطار (عربت) في محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة منتسبي لجهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين".

واعتبر رسول أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وأمنه وسلامة أراضيه، ويمثل إخلالا وتهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وخرقا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة".

وأضاف أن "هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه".

