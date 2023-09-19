أوسوريو: الزمالك فريق عملاق داخل قارة أفريقيا ولا أفكر في الرحيل

أعرب الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك عن سعادته بتدريب فريق كبير مثل القلعة البيضاء، مؤكدا أن الزمالك أحد عمالقة القارة السمراء .

أضاف أوسوريو في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية منذ ساعات قليلة، عندما توليت الزمالك بنهاية الموسم الماضي كان في المركز التاسع، ونجحنا في إنهاء الدوري بالمركز الثالث وتأهلنا للمشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية .

أشار أوسوريو، لدينا تحديات كبيرة مع الزمالك في الموسم الحالي محليا وفي أفريقيا، ولا أفكر في الرحيل عن الفريق الأبيض .

ويستأنف فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز بعد غد الخميس في الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وخسر الزمالك، السبت الماضي، بنتيجة 2-0 أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي في مباراة الذهاب بالجولة الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كل من:

محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.