موسكو: على فرنسا أن تعامل إعلام روسيا كما نعامل الصحفيين الفرنسيين في بلادنا

حثت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين السلطات الفرنسية على معاملة وسائل الإعلام الروسية بنفس الطريقة التي يُعامل بها الصحفيون الفرنسيون في روسيا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الجانب الروسي أشار للسفير الفرنسي لدى موسكو الذي تم استدعاؤه اليوم إلى مقر الخارجية الروسية، إلى أن الإجراءات التمييزية ضد وسائل الإعلام الروسية تتماشى مع الحملة السياسية ضد المعارضة، والتي انطلقت في فرنسا قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

بدورها، نقلت قناة " روسيا اليوم" عن بيان الوزارة قوله "تم استدعاء اليوم سفير فرنسا لدى روسيا، بيير ليفي إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم التعبير له عن احتجاج قوي على الإجراءات التمييزية والمعادية للروس بشكل علني من جانب ممثلي السلطات الفرنسية ضد مراسلي وكالة "ريا نوفوستي" ورئيس تحرير صحيفة " روسيا نيوز" في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي والذين منعوا بوقاحة من الوصول إلى مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضافت الوزارة "وفي هذا الصدد، طُلب من السفير الفرنسي أن يبلغ سلطات بلاده بوقف الضغوط والإجراءات التمييزية ضد وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، والتوقف عن تصنيفها، وتبني نفس النظام الذي تنتهجه وسائل الإعلام الروسية ويتمتع به الصحفيون الفرنسيون في روسيا".

وأشار البيان أيضًا إلى رفض روسيا الشديد للتصرفات التمييزية والمعادية للروس بشكل صارخ من جانب مُمثلي السلطات الفرنسية ضد مراسلي وكالة ريا نوفوستي ورئيس تحرير روسيا نيوز في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، والذين تم رفضهم من الدخول إلى المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وبحسب الوزارة، فإن الجانب الروسي أعطى "تقييمات مبدئية لتصرفات باريس غير الودية، التي تنتهك بشكل صارخ المبدأ الأساسي لحرية الصحافة وتمنع مُمثليها من القيام بعملهم".