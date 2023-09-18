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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": انقسام في واشنطن بعد صفقة الجنود الأمريكيين مع إيران.. فيديو

واشنطن
واشنطن
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قالت جيهان منصور موفدة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن أمريكا  منقسمة بين من يرحب لاستبدال الأسرى الأمريكيين الذين قضوا أكثر من 5 سنوات في إيران، بعدد من السجناء الإيرانيين بالإضافة إلى 6 مليارات دولار.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن أعضاء الحزب الجمهوري ينتقدون الصفقة ليس لأنهم  لا يريدون عودة السجناء الأمريكين، ولكن لأن التعامل مع إيران أساس المشكلة مع الحزب الجمهوري لأنه يدين بالولاء للرئيس السابق دونالد ترامب والذي خرج من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم إبرامه عام 2015.

وتابعت، أن هناك دائما انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين ولكن مسألة التحدث في البرنامج النووي أمر شائك جدًا مع إيران.
 

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