كندا تعتزم شراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا بمبلغ 33 مليون دولار

أعلن وزير الدفاع في كندا، بيل بلير، أن بلاده تعتزم شراء معدات دفاع جوي بقيمة 33 مليون دولار لـ أوكرانيا، بينما تواصل كييف هجومها المضاد ضد روسيا.

وقال بلير - خلال الإعلان، اليوم الاثنين: "الغرض من هذا التحالف هو شراء معدات دفاع جوي ذات أولوية عالية لأوكرانيا، بما في ذلك مئات من صواريخ الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى والأنظمة المرتبطة بها، لتمكين أوكرانيا من حماية نفسها من العدوان الروسي".

وأضاف الوزير أن المساهمة كانت جزءًا من مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار لكييف أعلن عنها رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو في يونيو، وتأتي في إطار شراكة تقودها المملكة المتحدة لتأمين معدات الدفاع الجوي لأوكرانيا.

ويأتي الإعلان في إطار أول رحلة دولية يقوم بها بلير بوصفه وزيرًا للدفاع، التي كانت للمملكة المتحدة، حيث زار معسكر "اللد" للتدريب العسكري، الذي يتمركز فيه الجنود الكنديون كجزء من مهمة التدريب الأوكرانية "يونيفير".