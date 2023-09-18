برنامج مشوارى ينفذ تدريب تنمية المهارات الحياتية بشمال سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إدارة تمكين الشباب تدريب مشواري، لتنمية المهارات الحياتية، بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العريش وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، للشباب وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 15 سنوات حتى 25 عاما، بمشاركة 30 متدربا من الشباب فى الفترة من 18سبتمبر حتى 21 من الشهر الجارى.

وأكد ايهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية التى تؤسس لديهم مهارات التفكير الايجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، حب التعلم، المشاركة الإيجابية، مشيرًا إلى دعم المديرية لنشر رسالة البرنامج فى تنمية مهارات النشء من خلال مراكز الشباب فى كافة أرجاء المحافظة.

ونفذ التدريب عماد حلمي، مدرب مشوارى، بإشراف منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان، ومتابعة إدارة تمكين الشباب بالمديرية.