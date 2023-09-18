مقرر لجنة الاستثمار: حرب تجارية بدأت في العالم قبل 5 سنوات

قال سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاصة والأجنبي بالحوار الوطني، إن هناك حرب تجارية بدأت في العالم قبل 5 سنوات، وهناك تغيرات وتحولات عالمية شديدة التعقيد، ولا أحد يعرف من الحلفاء ومن الأعداء، وبالتالي حين دخلت مصر في 2016 بحزمة إصلاحات اقتصادية وفتح المجال للاستثمار، كان الرئيس السيسي يبني دولة على أعتاب نقلة كبيرة اقتصاديا وزراعيا.



وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإصلاح الاقتصادي بنى وأصلح نحو مليون ونصف فدان تخدم أجيالا قادمة، وفي الوقت نفسه أوقف الاعتداءات على الأرض الزراعية واستردها.

وأكد أن المدى الزمني للخروج الكامل من الأزمة الاقتصادية سريع جدا، في خلال شهور وفي الربع الأول من 2024، حيث يبدأ حصاد كل المشروعات القومية والتنموية، ولكن علينا العمل.