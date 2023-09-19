اليوم.. زد يصطدم بالإسماعيلى فى الأسبوع الأول للدورى

يلتقي نادي زد في ضربة البداية للدوري الممتاز بمواجهة قوية أمام الاسماعيلي اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن مواجهات الجولة الأولي لبطولة الدوري .

ودخل فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال معسكراً مغلقاً من يوم، الأحد الماضي، استعداداً لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة أمام زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة.

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق زد قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيل الأساسى لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن النقاط الثلاثة وتحقيق إنطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.

وأعلن نادي الإسماعيلي نجاح الادارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة والتي كانت عائقًا أمام انتهاء النادي من تسجيل قائمة اللاعبين.

وجاءت قائمة الإسماعيلي للموسم الجديد على النحو التالي:

محمد فوزي، محمد نصر، محمد دسوقي، عماد حمدي، محمد عمار، محمد مخلوف، محمود شبراوي، محمد بيومي، مروان حمدي، عبدالرحمن مجدي، محمد عبدالسميع، أحمد محسن، أحمد عادل، صالح جمعه، نادر فرج، كمال السيد، باسم مرسي، محمد حسن، حازم مرسي، عبدالله سعيد، حمدي النقاز، عصام صبحي، محمد وجدي، كريم عرفات، أبوبكر حمزة الجمل، عبدالله محمد، مصطفي فارس، محمد بحيري، محمد هاشم، ياو أنور، عبدالله جمال، عمر الساعي، اياد العسقلاني، حسن صابر، عبدالله حسني، عمر سعيد، محمد إيهاب، محمود ياسين، وأسامه محمد.

علي الجانب لأخر اكتفى الجهاز الفني لفريق زد أف سي بالوديات التي خاضها الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، والتي كان آخرها الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بالإسكندرية، ضمن برنامج التحضيري لمباراة الإسماعيلي، للظهور بشكل قوي .

وأكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن الفريق سيواصل تحضيراته بشكل قوي والتي تشتمل على تدريبات بدنية وتقسيمة جماعية حتى موعد مباراة الإسماعيلي في افتتاح الدوري، وصرح مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق بأن مواجهة الدراويش في بداية الدوري يعتبر تحدي خاص لنا أمام فريق جماهيري وقوي، وهي فرصة لاثبات قوة فريق زد فيما يخص المنافسة بدوري الأضواء.

ويعتبر نادي زد من أكثر الأندية التي دعمت صفوفها في الميركاتو الصيفي المنصرم حيث تعاقد مع 20 صفقة وجاءت على النحو التالي:محمد إسماعيل، الجامبي محمد سوانيه، التنزاني محسني ماليما، جرجس مجدي، ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني، أرناوفي مومبولي، عبدالله مجدي، إسلام عبد الله، بيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو، مصطفى فوزي، محمد أشرف، حمدي ياسر، أحمد سيد عبدالنبي، أحمد عاطف ،مصطفى زيكو،شادي حسين قادما من الأهلي، علي لطفي ، رأفت خليل، ديلسون كاموني، عمرو حسام.