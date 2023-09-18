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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بالصور.. انطلاق اللقاء التعريفي للملتقى الثقافي لشباب أهل مصر في دورته ال12

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر
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انطلق منذ قليل اللقاء التعريفي لبرنامج فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وذلك بقصر ثقافة العريش، بحضور أكثر من ١٢٠ شاب وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية، ومجموعة من مدربين الورش الفنية التي تصاحب المهرجان والفنان احمد السيد المشرف العام على المشروع ومدير قصر ثقافة العريش، اشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، وأحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع.

يذكر أن الدورة الثانية عشر من اللقاء الثقافي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٥ سبتمبر الحالي بمحافظة شمال سيناء.

وبدا اللقاء بعزف السلام الجمهوري، أعقبه كلمة ترحيب من رئيس فرع ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحاني، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء مع شباب المحافظات الحدودية وعلى الجهد الذي تبذلة وزارة الثقافة متمثلة في الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتي تقوم بدعم الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية.

مشروع "أهل مصر" يشارك به أكثر من ١٢٠ شاب وفتاة من المحافظات الحدودية، ويضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني السلام الجمهوري المخرج هشام عطوة المحافظات الحدودية ثقافة شمال سيناء ثقافة الشباب والعمال قليم القناة وسيناء الثقافي قصر ثقافة العريش
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