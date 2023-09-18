تعليم القاهرة: إنشاء موقع إلكتروني خاص بشئون الطلبة

عقدت داليا عباس مدير إدارة شئون الطلبة والإمتحانات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعا موسعا اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١٨ مع مديرى شئون الطلبة و الامتحانات بالإدارات التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وجاء ذلك بحضور هانى صبرى أخصائى التطوير التكنولوجي عضو إدارة شئون الطلبة بالمديرية ومبرمج الموقع الرسمى لإدارة شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

وفى بداية الاجتماع قامت داليا عباس بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد ووجهت لهم الشكر للجهد المبذول منهم على إنجاز الأعمال المطلوبة منهم .

وصرحت أنه تم انشاء موقع الكترونى خاص بشئون الطلبة لتوحيد شكل السجلات والبيانات التى يتم إستخراجها من شئون الطلبة وذلك لمواكبة الرقمنة الخاصة بجمهورية مصر العربية

وهو. studentsaffairscairomoe.com

وأشار هانى صبرى مبرمج الموقع،للحضور كيفية الدخول على الموقع وتسجيل البيانات الخاصة بإداراتهم ومدارسها.

وتضمن الاجتماع على النقاط التالية:-

- إعداد سجلات قيد الطلبة بالمدارس على أن تكون بشكل موحد (سجل ٣١)

- توحيد النماذج الصادرة من أقسام شئون الطلبة والإمتحانات على مستوى المديرية.

- عدم التوقيع على البيانات الموجهة للسفر إلى الخارج ( إلا لمن لهم صحة التوقيع للخارج ).

- عدم تحديد اى جهة غير الدولة الموجه إليها البيان.

- مناقشة إجراءات إلحاق الوافدين والعائدين ( الجنسيات التى لها حق القيد بالمدارس الحكومية ).

- مناقشة الكتاب الدورى رقم (٣٥) بشأن المصريين العائدين من دولة ليبيا.

وأخيرًا تم فتح باب الحوار والمناقشة مع السادة مديري شئون الطلبة فى الإدارات التعليمية والرد على كافة إستفساراتهم.