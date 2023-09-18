دوري أبطال آسيا.. فابينيو وكانتي على رأس تشكيل الاتحاد أمام أجمك

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة نظيره أجمك، اليوم الاثنين، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الاتحاد وأجمك، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في تما الساعة السابعة مساء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

واعتمد سانتو على عبدالرزاق حمدالله لقيادة الهجوم إلى جانب هارون كمارا ورومارينيو ويعاونهم من الخلف نجولو كانتي وفابينيو، فيما غاب الفرنسي كريم بنزيما بسبب إصابة تعرض لها في تدريبات الفريق.

ويبدأ الاتحاد المباراة أمام أجمك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد المعيوف

في خط الدفاع: حسن كادش – عمر هوساوي – أحمد شراحيلي – مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – أحمد بالمسعود.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – هارون كمارا – رومارينيو.

