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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط الأمن 12 كيلو افيون داخل سيارة بالاسكندرية

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية وبحوزتهم 12 كيلو جرام لمخدر الأفيون وتقدر قيمة المضبوطات بقرابة 1،2 مليون جنيه. 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (3 عناصر إجرامية "لـ2 منهم معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهم (كمية  من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،2 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

الأفيون 12 كيلو جرام سيارة بالطريق الصحراوى الضربات الاستباقية ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية