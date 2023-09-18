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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث بأكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى اتجاه أكتوبر.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى  اتجاه أكتوبر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وبصحبتهم سيارات إسعاف والخدمات المرورية،  وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

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اتجاة أكتوبر 4 أشخاص اختلال عجلة القيادة الحالة الصحية للمصاب
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