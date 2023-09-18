السجن 7 سنوات لـ 5 أشقاء أحدثوا عاهة مستديمة لمزارع بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 5 أشقاء بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة لشخص بمنطقة البدرشين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «8321 /2022- جنايات البدرشين» أن المتهمين، "رمضان.م" 40 سنة، "عبد الحكيم.م " 36 سنة، "عبد الواحد.م" 50 سنة، "حسن.م" 31 سنة، " سامح.م" 38 سنة، أنه في يوم 2022/5/16، أصابوا المجني عليه" إبراهيم رجب"، وكان ذلك مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه على إثر خلاف بينهم، وتوجهوا الى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به وانهالوا عليه بضربات متتالية - بأسلحة بيضاء- استقرت بعموم جسده فأحدثوا إصابته بيده والتي نشأ على إثرها عاهته المستديمة التي يستحيل برؤها على نحو ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

واستكملت جهات التحقيق بتوجيهها إليهم تهمه إحراز أسلحة بيضاء "شوم وسنج" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص واستخدموها في التعدي على المجني عليه سالف الذكر وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف المجني عليه إبراهيم رجب في التحقيقات، أنه إثر خلافات سابقة، وحال تواجده بأرضه باغته المتهمون متعدين عليه ضربا باستخدام أسلحة بيضاء حوزتهم، فنشأ عن ذلك إصابات مبينة بتقارير الطب الشرعي وتخلف لديه من عاهة مستديمة.