سيلاوي يفوز بجائزة kids choice awards في أبوظبي

حصد الفنان الأردني حسام سيلاوي جائزة «أفضل فنان شاب صاعد» بتصويت الجمهور الذي استمر لحوالي الشهر، خلال حفل أقيم مساء السبت في مركز «الاتحاد أرينا» في أبوظبي حفل Kids Choice Awards، الذي ضمّ حوالي 14 ألف متفرج، حيث أعلنت نتائج تصويت الجمهور لهذه الجوائز السنوية في حفل ضخم حضره العديد من الشخصيات الفنية العالمية والعربية، بالإضافة إلى أبرز المؤثرين وصنّاع المحتوى في المنطقة.

حصد الفنان الأردني حسام سيلاوي جائزة «أفضل فنان شاب صاعد» بتصويت الجمهور الذي استمر لحوالي الشهر، خلال حفل أقيم مساء السبت في مركز «الاتحاد أرينا» في أبوظبي حفل Kids Choice Awards، الذي ضمّ حوالي 14 ألف متفرج، حيث أعلنت نتائج تصويت الجمهور لهذه الجوائز السنوية في حفل ضخم حضره العديد من الشخصيات الفنية العالمية والعربية، بالإضافة إلى أبرز المؤثرين وصنّاع المحتوى في المنطقة.

واستلم جائزته على وقع تشجيع الجمهور الذي كان معظمه من الشباب العربي الذي يستهدفه هذا الحفل.

وكان سيلاوي قد دعي أيضاً من القيمين على الحفل للغناء على المسرح ليكون من ضمن قائمة الفنانين الأجانب والعرب القلائل الذين قدموا فقرات موسيقية خلال الحفل. قدّم سيلاوي أغنيته «لما تكوني» التي حققت حولي 107 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

يذكر أن سيلاوي سجل انتشاراً سريعاً وواسعاً منذ بدايته، حيث استطاع بأعماله الفنية الفريدة جذب الملايين من المعجبين على منصات التواصل الاجتماعي وعبر موقع يوتيوب، لا سيما وأنه يقوم بتأليف وتلحين أغانيه بنفسه ما يجعله من الفنانين الشباب المميزين.