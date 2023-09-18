البرلمان يكثف الاستعدادات لدور الانعقاد الرابع وسط توقعات بانطلاقه من العاصمة الإدارية

كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب انتهى من جميع الاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وسط توقعات بانطلاق الجلسة الافتتاحية من مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية .

وأكدت المصادر، أن هناك حالة من الترقب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب لعقد جلسات دور الانعقاد الرابع والمقرر لها أن تكون هذه الدعوة قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل، مؤكدين أنه حال عدم الدعوة يعقد المجلس جلساته فى هذا التاريخ وذلك بحكم الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.

ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي من الأمانة العامة لمجلس النواب بعقد جلسات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثانى بالعاصمة الإدارية أو من نفس مقر البرلمان الحالى بوسط البلد، ومن المتوقع ان تتضمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد المجلس جلساته فى العاصمة الإدارية، فيما يظل مجلس النواب صاحب الاختصاص الأًول فى تحديد مقر عقد جلساته سواء العامة أو المتعلقة باللجان النوعية.

مادة 274 من لائحة مجلس النواب تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ومن المتوقع أن تنطلق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع بتلاوة مقرر الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ، يليها كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتى من المنتظر أن تتناول تهنئة إلنواب ببدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثانى وحثهم على التعاون مع الحكومة ودعم القيادة السياسية, يليها كلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ثم يدعو رئيس المجلس الاعضاء التسجيل رغباتهم باللجان النوعية وإجراء الانتخابات باللجان على منصبي رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.