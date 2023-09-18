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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الدقهلية تقدم ندوة توعوية لعمال المساجد الجدد

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بالتنسيق مع مديرية أوقاف الدقهلية ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية المحافظة على شبكات الصرف الصحي بمسجد أبو دبوس بالمنصورة.

جاء ذلك تحت رعاية  المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وقدمت الندوة الدكتورة نيفين منصور، مدير عام العلاقات العامة والتوعية بالشركة، مع إدارة التدريب بمديرية الأوقاف بالدقهلية، وذلك ضمن برنامج الدورات التدريبية لعمال المساجد الجدد قبل تعيينهم للعام 2023.
وقد تناولت الندوة المنهج الديني في الحفاظ على مياه الشرب، ووسائل ترشيدها، وأهم السلوكيات التي يمكن إتباعها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

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