الرئيس النمساوي يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 03:31 م

توجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتستمر الزيارة أسبوعا.

وقال بيان لقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا اليوم /الاثنين/ إن فان دير بيلين سوف يشارك في "قمة أهداف التنمية المستدامة" التي تبدأ غدًا /الثلاثاء/ حيث سيحث على اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المناخ وتعزيز التنمية.

وأشار البيان الى أن كلمة الرئيس ستركز على ضرورة دعم العمل الدولي المشترك لتنفيذ خطة الأمم المتحدة التنموية حتى عام 2030.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس النمساوي غدًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في حضور وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة يبدأ غدا حيث تعقد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن المتوقع أن يحضر رؤساء دول وحكومات من أكثر من 150 دولة.

