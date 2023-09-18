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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل لاتهامه بسرقة أغطية بالوعات بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة اليوم الاثنين بحبس عاطل 4ايام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة اغطيية بالوعات في السلام 
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامه بسرقة أغطية بالوعات فى السلام

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله مركبة "تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته (3 غطاء بالوعة صرف صح
وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتها من أحد المناطق الصناعية بدائرة القسم باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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حبس عاطل أغطية بالوعات السلام
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