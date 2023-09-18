بالصور.. قافلة طبية جديدة لدعم المرضى الأكثر احتياجًا ب (4) قرى فى بني مزار

تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة اليو الإثنين استهدفت توقيع الكشف الطبي على (90) مريض ومريضة من الغير القادرين بقرى صفط أبوحرج والريدي وشمس الدين ونزلة الدليل فى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن تنظيم القافلة جاء ضمن حزمة من المساعدات والدعم في إطار خطة عمل مكتمله، أولها المنظومة الطبية المعنية بتقديم الخدمات الطبية لدعم جهود الدولة ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 44حالة .

وأوضح أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا تحت قيادة ياسر بخيت لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

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