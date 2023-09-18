"سلة الزمالك" يخوض مباراة ودية أمام مصر للتأمين استعدادا للموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مواجهة ودية أمام فريق مصر للتأمين في السادسة مساء على صالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وخاض آدهم العيدة المنضم حديثا لصفوف "سلة الزمالك" تدريبات فردية صباح اليوم الإثنين تحت قيادة ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق.

,تضم قائمة سلة الزمالك للموسم الجديد 17 لاعبا، منهم 13 لاعبا فوق السن و 4 لاعبين تحت السن، وهم، وليد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد وعمرو هشام وأحمد عزب ومعاذ أيمن وأدهم اليدا وأحمد ياسر عبدالوهاب وخالد عبدالناصر وحازم المشد وأحمد إسماعيل وعلي حجازي ومحمد إبراهيم عبدة، وتحت السن ضمت كلا من: زياد أيمن وفهمي زيدان وعصام بنها ومحمد حرفوش .

ويتكون الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.