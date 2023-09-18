بالفيديو.. الفريق أسامة ربيع: نحرص على الاحتفال كل عام بعيد "مرشدي قناة السويس"

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تحرص كل عام على الاحتفال بعيد "مرشدي القناة" في هذه الذكرى والتي تدل على القدرة والصلابة للمصريين، مشيرًا إلى أن المرشدين أثبتوا كفاءة وقدرة عالية جدا، وهو ما ظهر عندما لم تتأثر قناة السويس بانسحاب المرشدين الأجانب منذ بداية الانسحاب، وحتى إثبات المرشدين للعالم كله أن المصريين قادرين على إدارة القناة وحدهم.

وأضاف "ربيع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه الآن جميع الموجودين فى هيئة قناة السويس من مرشدين وعمال ومديرين من المصريين، موضحًا أن محور التدريب هو محور أساسي للاستراتيجية الخاصة بالقناة لتطويرها، والتي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتطوير المجري الملاحي والعنصر البشري أيضا أو المرشدين والعمال والبحرين.

وتابع، أنه يتم التركيز على المرشدين لأنهم الواجهة الخاصة بقناة السويس، ولدينا أكبر محاكي موجود فى الشرق الأوسط، أى يتم تدريب المرشد على البر أولا، بنفس المعدات والأجهزة على المركب، وبالتالي يتم تدريبه فى البر ويطبقه عمليًا في البحر، وبالتالي يوفر عدد ساعات تدريب، كما يتم سفرهم بالخارج لأخذ الخبرة كاملة.

وأردف، رئيس هيئة قناة السويس، أن مراكب الحمولات الكبرى يكون معها كبير المرشدين والأقل في الحمولة يكون معها مرشد، ويتم عمل اختبارات في المحاكي للمرشدين والتدريب مستمر ويتم سفر المرشدين للخارج للتدريب على مراكب أخرى ليكونوا خبرات ونهتم بشكل كبير بالمرشدين من أجل قناة السويس.