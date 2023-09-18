بالفيديو.. "حياة كريمة": مبادرتنا قومية أطلقها الرئيس لتنمية قرى الريف

قالت المدير التنفيذي لحياة كريمة، مروة فخري، إن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة قومية أطلقها الرئيس لتنمية قرى الريف، مضيفة أنه قبل حياة كريمة لم نكن نتحدث عن تخطيط على مستوى القرى والنجوع والتجمعات السكنية الصغيرة.

وأضافت فخري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق تلك المبادرة كان تكريما وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري ومصرية، مشيرة إلى أن الأهالي فى صعيد مصر كانوا يعانوا من التهميش.

وأشارت إلى أنه فى عهد الرئيس السيسي حقق محور المرأة نجاحات كبيرة جدا، سواء على مستوى التمثيل الاقتصادي فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن المبادرة مسئولة عن هذا الأمر من مختلف قرى الريف المصري.