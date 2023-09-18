ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا بفوز مثير على سوسيداد

حقق ريال مدريد، فوزا مثيرا على ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح النادي الملكي في تحقيق ريمونتادا، بعدما كان متأخرًا بهدف مبكر من جانب سوسيداد سجله أندير بارينتشيا في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

سرعان ما أدرك الريال التعادل، حيث سجل فيدريكو فالفيردي الهدف الأول في الدقيقة 46، وأضاف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، استعاد الريال صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على برشلونة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.