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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هنيدى ينعي الفنان أشرف مصيلحي: ربنا يرحمك ويصبر أهلك

الفنان أشرف مصيلحي
الفنان أشرف مصيلحي
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نعى الفنان محمد هنيدى الفنان أشرف مصيلحي ، حيث نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" معلقا على صورة للفنان الراحل : البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي .. ربنا يصبر اهلك واسرتك ويرحمك يارب.

وكان قد توفى منذ قليل الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، ولم يتحدد حتى الآن موعد العزاء الجنازة. 

وعانى أشرف مصيلحي مع مرض السرطان منذ 3 سنوات، وساءت حالته مؤخرًا، حيث نقل إلى العناية المركزة منذ فترة ومن ثم استمر في علاجه بالمنزل وكان لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام بحسب ما كشفت زوجته

 

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الفنان محمد هنيدي الفنان أشرف مصيلحى
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