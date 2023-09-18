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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بحضور أكثر من ٤٠٠ شاب.. أمانة الشباب تنفذ الملتقى الزراعى الثانى لشباب مستقبل وطن بدمياط

امانة شباب حزب مستقبل
امانة شباب حزب مستقبل وطن بدمياط
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نظمت أمانة من شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط الملتقى الزراعى الثانى لشباب الحزب بالتعاون مع أمانتى العمال والفلاحين والزراعة والموارد المائية ونقابة الزراعيين بالمحافظة تحت قيادة محمد حمود أمين شباب المحافظة وبحضور الأستاذ على كيوان أمين عام المحافظة والمستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة والنائب حسن عبد الوهاب أمين العمال والفلاحين والمهندس حسن صبح أمين الزراعة والموارد المائية والمهندس طارق الباز نقيب الزراعيين  والدكتور محمد سالم أستاذ المبيدات بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة دمياط.
وقد شرح بالملتقى العديد من التدريبات فى التعريف بكلية الزراعة والتعريف بمجالات العمل بقسم وقاية النبات ومحاضرة بعنوان كيف تكون مهندس انتاج حيوانى ناجح وندوة عن سلامة الغذاء وندوة عن كيفية العمل كاخصائى تحاليل.
و قد تم التأكيد من قبل الحضور على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوليه فترة رئاسية جديدة.

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الانتخابات الرئاسية المقبلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فترة رئاسية جديدة لانتخابات الرئاسية المقبلة محافظة دمياط
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