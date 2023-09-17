الدوري الإسباني.. سوسيداد يفاجئ ريال مدريد في الشوط الأول

تقدم فريق ريال سوسيداد على مضيفه ريال مدريد، بهدف نظيف، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال سوسيداد بعد 5 دقائق فقط، عن طريق اللاعب اندير بارينتشيا من خلال متابعة أمام المرمى، وحاول لاعبو النادي الملكي إدراك التعادل بصناعة فرص عديدة أمام مرمى الضيوف ولكن محاولاتهم لم تترجم إلى أهداف.

واعتمد أنشيلوتي في المباراة، على رودريجو لقيادة الهجوم إلى جانب خوسيلو ويدعمهم من الخلف الوافد الجديد المتألق جود بيلينجهام وتوني كروس، بينما يغيب عن الفريق الثلاثي فينيسيوس جونيور وأردا جولر وإيدير ميليتاو بسبب الإصابة.

وبدأ ريال مدريد المباراة أمام ريال سوسيداد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - روديجر - ديفيد ألابا - رودي جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - تشواميني - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - خوسيلو.