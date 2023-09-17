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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيورنتينا يخطف فوزًا مثيرًا من أتالانتا بالدوري الإيطالي

فيورنتينا وأتالانتا
فيورنتينا وأتالانتا
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خطف فريق فيورنتينا فوزا مثيرا على ضيفه أتالانتا بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف فيورنتينا في هذا اللقاء كل من جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 35 ولوكاس مارتينيز كوارتا في الدقيقة 45 وكريستيان كوامي في الدقيقة 76، بينما سجل هدفي أتالانتا كل من تيون كوبمينرس في الدقيقة 20 وأديمولا لوكمان في الدقيقة 53.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 7 نقاط في المركز السابع، متساويًا في عدد النقاط مع فروسينوني في المركز السادس ونابولي في المركز الخامس، حيث يتفوقون بفارق الأهداف. بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 6 نقاط في المركز الثامن مؤقتًا.

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فيورنتينا أتالانتا الدورى الإيطالى
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