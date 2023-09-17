بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 12 شخصاً بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل التحدي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل التحدى، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، مما أسفر عنه إصابة 12 شخص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- ا.م، 58 عاما،ع.ا،31 عاما، ا.ج، 41 عاما، س.ع، 29 عاما، ش.م، 52 عاما، ي.ع، 65 عاما، ظ.ا، 66 عاما، و.ا، 50 عاما، ع.ا، 62 عاما، س.ص، 53 عاما، ب.ع، 65 عاما، م.ص، 48 عاما، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.