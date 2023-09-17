الدوري الإسباني.. رودريجو يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل لاعبيه الرسمي المواجهة ريال سوسيداد، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد اللقاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الليجا.

واعتمد أنشيلوتي على رودريجو لقيادة الهجوم إلى جانب خوسيلو ويدعمهم من الخلف الوافد الجديد المتألق جود بيلينجهام وتوني كروس، بينما يغيب عن الفريق الثلاثي فينيسيوس جونيور وأردا جولر وإيدير ميليتاو بسبب الإصابة.

ويبدأ ريال مدريد المباراة أمام ريال سوسيداد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - روديجر - ديفيد ألابا - رودي جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - تشواميني - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - خوسيلو.

ويملك ريال مدريد في رصيده 12 نقطة يحتل بهم وصافة الدوري الإسباني خلف برشلونة بنقطة وحيدة ويسعى للفوز اليوم لاقتناص الصدارة، فيما يأتي ريال سوسيداد في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

