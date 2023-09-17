البيت الأبيض: مستشار بايدن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني

أعلن البيت الأبيض أن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي بحثا في مالطا يومي 16 و17 سبتمبر، إمكانية عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينج.

وقال بيان للبيت الأبيض: "أجرى مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي مفاوضات صريحة وبناءة، وناقشا الوضع في أوكرانيا وتايوان، واتفقوا على إجراء اتصالات ومشاورات إضافية رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية في الأشهر المقبلة"، وفقا لـ «روسيا اليوم».

ويشار إلى أن الطرفين ناقشا القضايا الرئيسية في العلاقات الأمريكية الصينية، وقضايا الأمن العالمي والإقليمي، والصراع في أوكرانيا، والقضايا المتعلقة بمضيق تايوان وغيرها من المواضيع.

وأضاف البيان: "أشارت الولايات المتحدة إلى أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان. وتعهد الجانبان بالحفاظ على قناة الاتصال الاستراتيجية هذه وإجراء اتصالات ومشاورات إضافية رفيعة المستوى في الأشهر المقبلة حول المجالات الرئيسية في العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".

وبحسب مصادر لصحيفة "بلومبرغ"، فقد ناقش سوليفان ووانغ يي لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيرخ الصيني وانغ يي سيعقدان محادثات في موسكو في 18 سبتمبر.