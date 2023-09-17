الإسماعيلى يستبعد محمد بيومى من قائمة مباراة زد

يدخل فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق زد قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

خرج محمد بيومى لاعب الإسماعيلى من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال في مباراة زد بالدوري بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية. وفضل إيهاب جلال عدم الاستعجال فى الدفع باللاعب ومنحه الفرصة للتعافى من الإصابة للاستفادة بجهوده في المباريات القادمة بالدوري.