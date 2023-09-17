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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس بيراميدز يهدي درع النادي لسفيرة مصر في رواندا.. صور

ممدوح عيد يهدي درع
ممدوح عيد يهدي درع نادي بيراميز للسفيرة المصرية في رواندا
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أهدى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ورئيس بعثة فريق الكرة في رواندا، درع النادي للسفارة المصرية في العاصمة الرواندية كيجالي تقديرا لجهودها في تسهيل مهمة بعثة النادي خلال رحلتها  لخوض مباراة الجيش في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وأهدى رئيس بيراميدز درع النادي للسفيرة رانيا البنا سفير جمهورية مصر العربية في كيجالي، بعد جهودها وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية في تسهيل مهمة الفريق.

كما تبادل المهندس ممدوح عيد الدروع التذكارية مع رئيس نادي الجيش الرواندي في ملعب بيلي كيجالي على هامش لقاء الفريقين.

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المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز السفيرة رانيا البنا سفير جمهورية مصر العربية
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