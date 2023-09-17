الزمالك يقدم لاعب فريق السلة الجديد قبل بدء الموسم.. صور

قدم فريق سلة الزمالك، علي عمر لاعب الفريق الجديد الوافد من المصرية للاتصالات، وذلك من خلال جلسة تصوير للاعب بحضور شقيقه عمر هشام لاعب الزمالك الحالي لكرة السلة .

جلسة تصوير علي عمر لاعب الزمالك الجديد

وحرص عمر هشام على حضور جلسة تصوير شقيقه والتقاط الصور التذكارية بقميص سلة الزمالك استعدادا للموسم الجديد .

تضم قائمة الزمالك للموسم الجديد 17 لاعبا، منهم 13 لاعبا فوق السن و 4 لاعبين تحت السن، وهم، وليد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد وعمرو هشام وأحمد عزب ومعاذ أيمن وأدهم اليدا وأحمد ياسر عبدالوهاب وخالد عبدالناصر وحازم المشد وأحمد إسماعيل وعلي حجازي ومحمد إبراهيم عبدة، وتحت السن ضمت كلا من: زياد أيمن وفهمي زيدان وعصام بنها ومحمد حرفوش .

عمر هشام لاعب الزمالك وشقيقه علي

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من: أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.