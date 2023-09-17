ألفونس مورا يكتب: تعالوا إلى بوينس آيرس

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 05:44 م

أعلن الرئيس ألبرتو أنخيل فرنانديز فى أبريل ٢٠٢٣ أنه لن يكون مرشحًا للرئاسة على الرغم من أهليته لولاية ثانية. وشهدت الانتخابات التمهيدية فى شهر أغسطس فى الواقع ترسيخ ثلاثة مرشحين، بولريتش وماسا ومايلى. ومن المقرر إجراء الانتخابات فى ٢٢ أكتوبر، مع إمكانية إجراء جولة ثانية فى ١٩ نوفمبر إذا لزم الأمر. كان مايلى مفاجأة الانتخابات التمهيدية وهز اللعبة السياسية الأرجنتينية.

نجم اقتصادى

خافيير مايلى، يعد بمثابة الحجر الذى سيلقى فى الماء؛ فهو اقتصادى متمرد ومرشح تحالف (الحرية تتقدم) (La Libertad Avanza).. أحد أهم محاور معركة مايلى هو: «أنا لست هنا لأقود الحملان بل لإيقاظ الأسود» ويعود صعوده السريع فى السياسة الأرجنتينية إلى عام ٢٠٢١، عندما تم انتخابه نائبًا وطنيًا. فى ذلك الوقت، تمكن أيضًا من انتخاب فيكتوريا فيلارويل، التى تترشح الآن لمنصب نائب رئيس الأرجنتين خلف مايلى.

مايلى هو سياسى مبتكر وجريء استهدفه خصومه بسبب طريقته غير الرسمية فى التواصل مع الناخبين. لقد تخلى مايلى عن الأشكال المعتادة والزى المفترض أنه صحيح.. شعره كنجم الروك - كان جزءًا من فرقة رولينج ستونز - إلى جانب اللغة التابعة له لا يترك أى أرجنتينى غير مبال أو مكترث بالوضع فى البلاد.. وبالنسبة للبعض، فهو هراء خطير، وبالنسبة للآخرين هو أمل حقيقى.

وتتناقض معارضته الجامحة مع المعارضة الأكثر مسؤولية من الناحية النظرية لحزب الرئيس السابق موريسيو ماكرى. وعد مايلى بإلغاء البنك المركزى الأرجنتينى ودولرة الاقتصاد. إن إفراطه يرضى الأرجنتينيين، وجاذبيته تجعله شخصا ودودًا ومبهجًا؛ ويظهر خصومه إلى جانبه رماديين عجوزين يغطيهم الغبار.

الطبقة يجب أن تذهب

يستهدف مرشح(الحرية تتقدم)، فى المقام الأول، الطبقة الاجتماعية.. وهذه الكلمة لها دلالة محددة للغاية باللغة الإسبانية. ويحدد أولئك الذين يملكون السلطة والمؤسسات والهيمنة الثقافية فى بلد ما؛ فجهاز الدولة الأرجنتينى، وفقًا لمزاعم مايلى، أفسدته الكيشنرية (اليسار).

بم يتعلق الأمر ؟

نيستور كيرشنر وكريستينا فرنانديز دى كيرشنر، البيرونيان، ترأسا الأرجنتين على التوالى. الأول من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٧، والثانية من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٥. وتشغل كريستينا اليوم منصب نائبة رئيس الأرجنتين. والمرشح من هذا المعسكر السياسى لمواجهة مايلى فى أكتوبر هو سيرجيو ماسا، وزير الاقتصاد الحالى وفاز على خوان جابروا.

بالنسبة لمايلى وحزبه، فإن التضخم المتسارع وتدهور الخدمات العامة هما نتيجة للجمود والرجعية كما أن خارطة الطريق التى وضعها بسيطة: يتعين علينا أن نهدم الجدران المثبطة ونقتل الطاغوت البيروقراطى لإنقاذ الأرجنتين.. السؤال المطروح فى غاية الأهمية؛ كيف يمكنك تغيير بلد ما إذا تم إلغاء الفوز فى صناديق الاقتراع عن طريق بيروقراطية الدولة؟ سوف يصبح هذا السؤال أكثر إلحاحًا فى أمريكا الجنوبية وأماكن أخرى.

ليبرالى يواجه الاعتدال

وبعيدًا عن النزعة الرسمية وهو الاسم الآخر الذى يطلقه الأرجنتينيون على معسكر كيرشنر فسوف يكون لزامًا على خافيير مايلى أن يواجه باتريشيا بولريتش حيث هزم وزير الداخلية السابق هوراسيو لاريتا فى الانتخابات التمهيدية. وهكذا أصبح بولريتش مرشحًا لحزب معًا من أجل التغيير (Juntos por el Cambio).

ربما بدت المعركة بين مايلى وبولريتش قد انتهت بالفعل. ولكن تقلب السياسة الأرجنتينية لا يشجع مثل هذا التأكيد. تتميز الانتخابات التمهيدية فى الأرجنتين بخصوصية كونها داخلية وخارجية. تم التصويت لخافيير مايلى بنسبة ٣٠٪ من الناخبين، ولم يكن عليه مواجهة مرشح داخلى، لكن الائتلافين الآخرين كانا منقسمين. إضافة بولريتش ولاريتا تعطينا ٢٨٪ وإضافة ماسا وجابروا ٢٧٪. سوف تكون المناقشة الإيديولوجية هى المفتاح، فى شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى اتخاذ قرار بشأن الاختيار بين ثلاثة ائتلافات متقاربة للغاية.

من الناحية التخطيطية، يمكننا القول أن ماسا على اليسار، ومايلى على اليمين، وبولريتش فى الوسط. هذا تبسيط غريب بالتأكيد، لكنه يخدم غرضًا تعليميًا. بدون مايلى، كان من الممكن أن نقول أن بولريتش كان على اليمين وماسا على اليسار. ومع ذلك، يتعرض ماسا لانتقادات فى ائتلافه لكونه يمينيًا للغاية، ويمكن لبولريتش أن يجذب الناخبين اليساريين تقليديًا بفضل خبرته الملكية. لقد قلب ظهور مايلى الطاولة، ولم يعد السباق اثنين، بل ثلاثة.

ومن المؤكد أن أولئك الذين لم يعد بوسعهم تحمل مذهب كيرشنر سوف يصوتون لصالح مايلى. لكن أولئك الأقل ميلًا إلى اتباع الريح قد يقولون إن ماكرى لم يكن بهذا السوء وأن بولريتش قد يكون خيارًا أكثر أمانًا. لقد عرّف مرشح حزب الحرية المتقدمة نفسه عدة مرات بأنه ليبرالى. وتميل هذه الفردية الواضحة إلى تخويف السكان الكاثوليك تاريخيًا، المرتبطين بشدة بمفهوم الأسرة. وهذا هو المكان الذى يمكن أن تلحق فيه باتريشيا بولريتش الضرر: فاستراتيجيتها تتلخص فى الاستفادة من السخط مع الحفاظ على احترام سيدة الدولة وإذا تم تحديد موعد الانتخابات فى نوفمبر، وليس فى أكتوبر، كما يشير كل شيء، لتجنب ذلك، يحتاج المرشح إلى ٤٥٪ من الأصوات فى الجولة الأولى فإن بولريتش يحتاج فقط إلى استخلاص القليل من الكيرشنرية حتى يتمكن من الدخول فى انتخابات جديدة وجها لوجه ضد مايلى.

الأرجنتين تواجه النظام العالمى

الأرجنتين دولة مهمة على المستوى العالمى، وكانت كذلك دائمًا. وكانت فى بداية القرن الماضى من أغنى دول العالم، متقدمة على فرنسا وألمانيا ولكن التحولات السياسية التى شهدها القرن الماضى غيرت العالم، وليس أوروبا فقط.

واليوم، تقدمت الأرجنتين للانضمام إلى معسكر البريكس، الذى قبل للتو ترشيحها فى نهاية أغسطس الماضى خلال قمة البريكس الأخيرة فى جنوب أفريقيا. وأكد الرئيس فرنانديز أن العضوية ستدخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير ٢٠٢٤. وبالتالى فإن البريكس تصبح البريكس+. ووجهت الدعوات للانضمام إلى المجموعة أيضًا إلى مصر وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، والتى تم قبولها أيضًا كأعضاء فى يناير المقبل.

لذا دعونا الآن نطرح السؤال المزعج: هل مايلى عبارة عن نيران مضادة أشعلها العم سام لمنع برازلة الأرجنتين؟.. هذا احتمال وارد، لأنه من واشنطن يُنظر إلى خافيير مايلى كحليف. يبلغ عدد سكان البرازيل أكثر من أربعة أضعاف عدد سكان الأرجنتين، وتمنحها لغتها هوية مختلفة مقارنة بكل دولة أخرى جنوب كاليفورنيا. لكن خطط الولايات المتحدة لا تؤتى ثمارها دائما؛ اقترح الأمريكيون على البرازيل غزو فنزويلا للإطاحة بمادورو. لقد فهم الجيش البرازيلى الفخ، كما فعل جايير بولسونارو. ليس هناك ما يضمن أن خافيير مايلى سيتبع اقتراحات واشنطن بشكل أعمى.

شارك مايلى فى معرض Vox السياسى فى عام ٢٠٢٢. وافتتح خطابه الذى استمر ٢٠ دقيقة تقريبًا بأغنية «Viva la Libertad carajo» وكانت حملته ضد اليساريين واضحة فى كل كلمة. وبالنسبة لمايلى، كان سقوط جدار برلين بمثابة انتصار للحرية ليس منذ عام ١٩٨٩ بل منذ عام ١٩٦١، تاريخ بنائه.

سيقول العديد من المعلقين إن مايلى، مثل سانتياجو أباسكال، زعيم اليمين الإسبانى المتشدد (حزب فوكس)، هو زعيم شعبوى. فلنكن حذرين من مثل هذا التصنيف. يمكننا حتى أن نشك فى وجود الشعبوية فى حد ذاتها. إن السياسة أو ربما ينبغى لنا أن نقول السياسة تثير الانقسام. غالبًا ما تكون كلمة شعبوية إهانة بسيطة ضد خصم سياسي؛ فى كثير من الأحيان ضد شخص جديد، شخص يشعر بالاشمئزاز مما يراه. ويصف من هم فى السلطة خصومهم بالشعبويين، على أمل حرمانهم من الأهلية. قد يكون مايلى هو المرشح لواشنطن، لكنه ليس مرشح لندن. تُرى باتريشيا بولريتش فى ضوء أفضل من إنجلترا. ووقعت اتفاقا ثنائيا مع بوريس جونسون عام ٢٠١٨، عندما كان وزيرا للخارجية. ويُنظر إلى فيكتوريا فيلارويل، نائبة مايلى، على أنها خطرة على مصالح التاج البريطانى. وهى ابنة رجل عسكرى مؤثر، وتعتقد الاستخبارات البريطانية أنها إذا انتُخبت نائبة للرئيس، فإنها سوف تركز بشكل كبير على استعادة جزر فوكلاند التى يسميها الإنجليز جزر فوكلاند، أو جزر مالفيناس فى الأرجنتين.

الخلاصة

السباق مفتوح.. خافيير مايلى، باتريشيا بولريتش، وسيرجيو ماسا، أحدهم سيكون الرئيس القادم لدولة الأرجنتين. ولا شك أن الكيرشنرية (حزب اليسار) تحتاج إلى صحوة سريعة لكى تتمكن من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وتشير استطلاعات الرأى وقلوب الأرجنتينيين فى شهر سبتمبر إلى معركة بين مرشح حزب الحرية المتقدمة ومرشح حزب «التغيير من أجل التغيير».



معلومات عن الكاتب:

ألفونس مورا.. خبير فى القضايا الاستراتيجية والجيوسياسية، وقبل كل شىء عالم سياسة برتغالى ومؤرخ يتابع بجدية السياسة الفرنسية والأوروبية وتطور العالم متعدد الأقطاب فى مواجهة العولمة الغربية.. يرسم لنا خريطة متكاملة للتفاعلات السياسية والانتخابية فى الأرجنتين.