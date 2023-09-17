فض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء تحليل مخدرات

رفضت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة الدعوي المقامة من عمر هريدي، التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأوليمبية عن إصدار قرار يلزم راغبي الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية ومنهم نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة.

الدعوى تطالب بالتحقق من خلو المرشحين من الأمراض

وجاء في الدعوى: «وذلك للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات وذلك كشرط للترشح».

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.

أسباب الطعن

كما تضمنت الدعوى: «أن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبني المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون».