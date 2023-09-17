كشف طبى شامل للاعبى منتخب رفع الأثقال البارالمبى قبل بطولة العالم بالقاهرة

انتهت اللجنة الطبية المكلفة من وزارة الصحة من الكشف الطبى الشامل للاعبى المنتخب القومى لرفع الأثقال البارالمبى بأحد المستشفيات الكبرى وكشف متخصص فى العلاج الطبيعى بحضور الدكتور سامح وهدان على أن تقوم اللجنه بإعداد ملف طبى كامل لكل لاعب من أعضاء المنتخب الأول والناشئين وتسليمه إلى اللجنه البارالمبية وذلك لاختيار اللاعبين الجاهزين للدخول فى المعسكر المغلق الذى يتم إعداده من اجل بطولة كأس العالم لرفع الأثقال المقامة بالقاهرة فى الفتره من 3 حتى 6 نوفمبر القادم على أن يستمر المعسكر حتى موعد بارالمبياد باريس 2024 بالمركز الأوليمبى بالمعادى ومن يتم اكتشاف إصابته سيتم علاجه أولا قبل الانضمام للمعسكر .

من ناحية أخرى عقد الخبير الأجنبى أندرو المدير الفنى الجديد للمنتخب اجتماعا حضره كلا من الدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة البارالمبية ومحمد عزت المدير الفنى لمنتخب الناشئين وذلك بمقر اللجنة باستاد القاهرة الدولى وضم الاجتماع 19 لاعبا ولاعبة فى التجمع الأول للمنتخب وهم فاطمة عمر وأميمة السيد حسن وأمل محمود حنفى وراندا تاج الدين وريحاب رضوان وصفاء ابراهيم وفاطمه محروس ونادية فكرى ومن اللاعبين هانى الدسوقى محمود صبرى وشريف عثمان وشعبان يحيى الدسوقى ومحمد سعد المنياوى وعبد الباسط مجدى وطه عادل ومحمد صبحى ومحمد على السيد وعمرو فاروق ومظهر تمام .