وزير العمل يكرم وكيل الوزارة للمعلومات لبلوغها سن التقاعد

شهد حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الحفل الذي أقامته الوزارة بحضور لفيف من قياداتها والعاملين بها، لتكريم إيمان عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، بمناسبة بلوغها سن التقاعد.

وأشاد الوزير خلال كلمته بالحفل، بدور إيمان عبد الغنى وكيل الوزارة طوال مسيرتها العملية والتي اتسمت بالعطاء المستمر لخدمة الوزارة وخدمة زملائها بالعمل ـ فضلًا عن إخلاصها وتفانيها في العمل.

يذكر أنه تم تعيينها بالوزارة عام 1996، وتقلدت عدة مناصب قيادية منها: مدير عام الخدمات الإدارية، ومدير عام شؤون المرأة والطفل، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ثم رئيسًا للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

وأهداها الوزير شهادة تقدير، ودرع تميز الوزارة تقديرًا لدورها الفعال خلال الفترة التي قضتها بالوزارة، وما قبلها بالإدارات المختلفة، كما أهداها العاملين بالإدارة المركزية لنظم المعلومات هدية تذكارية تعبيرًا منهم عن الحب والإمتنان والتقدير لجهودها فى إنجاح عمل الفريق فى مختلف الملفات طوال مسيرتها العملية.

FB_IMG_1694957453165

FB_IMG_1694957450142

FB_IMG_1694957443709

FB_IMG_1694957437192

FB_IMG_1694957434756

FB_IMG_1694957428588

FB_IMG_1694957426586

FB_IMG_1694957424552

FB_IMG_1694957422120