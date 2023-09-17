ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يكرم وكيل الوزارة للمعلومات لبلوغها سن التقاعد

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الحفل الذي أقامته الوزارة بحضور لفيف من قياداتها والعاملين بها، لتكريم إيمان عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، بمناسبة بلوغها سن التقاعد.

وأشاد الوزير خلال كلمته بالحفل، بدور إيمان عبد الغنى وكيل الوزارة طوال مسيرتها العملية والتي اتسمت بالعطاء المستمر لخدمة الوزارة وخدمة زملائها بالعمل ـ فضلًا عن إخلاصها وتفانيها في العمل.

يذكر أنه تم تعيينها بالوزارة عام 1996، وتقلدت عدة مناصب قيادية منها: مدير عام الخدمات الإدارية، ومدير عام شؤون المرأة والطفل، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ثم رئيسًا للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى. 

وأهداها الوزير شهادة تقدير، ودرع تميز الوزارة  تقديرًا لدورها الفعال خلال الفترة التي قضتها بالوزارة، وما قبلها بالإدارات المختلفة، كما أهداها العاملين بالإدارة المركزية لنظم المعلومات هدية تذكارية تعبيرًا منهم عن الحب والإمتنان والتقدير لجهودها فى إنجاح عمل الفريق فى مختلف الملفات طوال مسيرتها العملية.

FB_IMG_1694957453165
FB_IMG_1694957453165
FB_IMG_1694957450142
FB_IMG_1694957450142
FB_IMG_1694957443709
FB_IMG_1694957443709
FB_IMG_1694957437192
FB_IMG_1694957437192
FB_IMG_1694957434756
FB_IMG_1694957434756
FB_IMG_1694957428588
FB_IMG_1694957428588
FB_IMG_1694957426586
FB_IMG_1694957426586
FB_IMG_1694957424552
FB_IMG_1694957424552
FB_IMG_1694957422120
FB_IMG_1694957422120
FB_IMG_1694957419939
FB_IMG_1694957419939
ads
الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة حسن شحاتة وزير العمل وزير العمل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
ads