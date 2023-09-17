موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت أمام كليرمون بالدوري الفرنسي

أعلن بيير أريستوي المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة كليرمون فوت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف كليرمون فوت المباراة على ملعب "جابرييل مونتيبيد"، وتقام في تمام الساعة الرابعة عصرا، واعتمد أريستوي على الثلاثة موسيس سيمون وماركوليس وجاناجو في الهجو، فيما غاب الدولي المصري مصطفى محمد عن التشكيل الأساسي للقاء لأول مرة هذا الموسم.

وحقق الكناري نقطتين في أول 4 مباريات بالدوري وسجل مصطفى محمد 4 أهداف في المباريات الأربع الماضية التي شارك فيها.

ويبدأ نانت المباراة أمام كليرمون فوت بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديشامب.

خط الدفاع: ميرلين - كومارت - كاستيليتو - بيير جابرييل.

خط الوسط: - أوجوستو - شيرفيلا - موليت.

خط الهجوم: موسيس سيمون - ماركوليس - جاناجو.