إحالة مديري مدرستين بإدارة أسوان للشئون القانونية

تابعت غنية محمد على، مدير إدارة اسوان التعليمية، مدارس الإدارة استعدادا للعام الدراسى الجديد، فى إطار توجيهات عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

رافقه في جولته التفقدية ( نشأت فهمى الموجه الأول مالى وادارى - هيام ناصر مدير التعليم الاعدادى-عماد حفظى مدير التعليم الفنى - إيمان رجب موجه أول الصفوف الأولى ).

بدأت الجولة بمدرسة العروة الوثقى الابتدائية والعروة الوثقى الاعدادية وعزبة النهضة الابتدائية وعزبة النهضة الاعدادية تتم بهما عملية الصيانة الشاملة، واختتمت الجولة بمدرسة المنار

وفى نفس السياق قامت لجنة مكونة برئاسة محمد رسمي وكيل الادارة، و ( محمود عاشور مدير التعليم الثانوى نبيل محمد سلبم مدير التعليم التجارى وابتسام شلالى مدير التنسيق وهديه حسن موجه مالى )،بمتابعة تسليم الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية،ومتابعة مدرسة محفوظة مرغنى الاعدادية ومدرسة عبد المجيد حسين الابتدائية ومدرسة محمد منير الابتدائية.

ساد الالتزام بالحضور والانصراف والانضباط الادارى فى جميع المدارس، وجارى تنظيف الفصول وتنظيم المقاعد وتقليم وتهذيب الاشجار ونظافة دورات الميه و تغير الإعلام باعلام جديدة، وجارى تسليم كتب المرحلة الابتدائية.

تم تحويل مديرى مدرستى العروة الوثقى الابتدائية والاعدادية للشئون القانونية، وفى نهاية الجولة قدمت اللجان التحية للجميع مع أطيب التمنيات لهم بعام دراسي موفق.