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الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"عمل بورسعيد" تشارك في يوم السلامة العالمي

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أعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة بورسعيد  فى فعاليات يوم السلامة العالمى Global Safety Day و الذى بدأت هذا العام تحت شعار " we make it safe to speak up" والتي تعني أن  السلامة ليست مجرد أولوية بل واحدة من أهم أسس عمليات المنشأة ، وذلك بشركة قناة السويس للحاويات  SCCT  بشرق بورسعيد،  والتى تعتبر المشغل الرئيسى و محطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد و الأكثر تطوراً بين موانئ شرق  وجنوب المتوسط ، وهى شركة مساهمة مصرية برأس مال مصرى اجنبى تديره شركة APM  Terminals و هى احد اذرع مجموعة APM Moller MAERSK التى تمتلك و تدير ما يقرب من 86 محطة حول العالم اى اكبر الحصص بحجم أسهم يصل الى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية ..

واوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ، انه تم المشاركة فى الفعاليات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتطبيق أساليب وإشتراطات السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى مختلف المنشآت لتوفير مناخ عمل آمن يحميهم من المخاطر اليومية ، والذى يساهم بدوره فى زيادة الانتاج ،بمختلف قطاعات العمل ، وأفاد ان الشركة قامت بمنح بعض الجوائز للعاملين المميزين الذين قاموا بابتكار بعض الافكار والمقترحات التى ساهمت فى تطوير بعض المعدات التى تؤدى الى الحد من الحوادث و الإصابات ومنها ما تم تنفيذها بالفعل ، وايضاً جرى خلال الفعاليات عرض عدة تجارب عملية منها كيف يتصرف العامل عند حدوث حريق مفاجئ فى المكتب و كيف يستخدم طفاية الحريق و إطلاق جرس الإنذار و سرعة التصرف ، وتجربة أخرى لسائقى أحد الأوناش المتحركة المجهزة بكاميرات خلفية للنقاط العمياء و حثه على الاهتمام بأن تكون المعدة مجهزة تماما خالية من أى عطل و اصراره على التوقف عن القيادة عند وجود أى عطل حرصا على سلامته و سلامة زملاءه ، كما حضر الفاعليات الكيميائية ايمان مسعد مدير ادارة السلامة و الصحة المهنية ، والكيميائى جمال البدرى مدير التوجيه الفنى بادارة السلامة ،والكيميائية عبير ابو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد ، والكيميائيى فايز رخا و نجلاء البسيونى اخصائيين السلامة ومفتشين بمكتب بورفؤاد ..

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الحد من الحوادث السلامة والصحة المهنية زيادة الإنتاج شركة قناة السويس للحاويات قناة السويس ميناء شرق بورسعيد وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل يوم السلامة العالمي
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