ريم عز الدين تشدو على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية

تقدم المطربة الشابة ريم عزالدين أولى حفلاتها الغنائية مع دار الأوبرا المصرية على خشبة معهد الموسيقى العربية في الثامنة والنصف مساء 21 سبتمبر الجاري، بصحبة فريق من أفضل العازفين وهم أحمد حسن (كمان)، وأحمد عويس (كونترباص)، ومحمد عبد الله (پيانو)، ومحمد عرفه (ايقاع / پيركشن).

يعتبر هذا الحفل التعاون الأول لريم مع دار الأوبرا بعد عدد من الحفلات الناجحة التي أحيتها خلال الأشهر القليلة الماضية وأثبتت أنها واحدة من الأصوات الجميلة القادرة على اجتذاب قاعدة كبيرة من الجمهور.

امتلأت حديقة الجامعة الأمريكية بميدان التحرير في شهر يوليو الماضي، بعدد كبير من المعجبين بأداء ريم، وسبق ذلك حفلها الناجح أيضا في Room Art Spaceبجاردن سيتي.

تشدو ريم في حفل معهد الموسيقي العربية بعدد من الأغاني الجميلة لكبار الملحنين والمطربين مثل سيد مكاوي ومحمد عبد الوهاب وفيروز وعبد الحليم حافظ وليلى مراد وحميد الشاعري وعلى الحجار، بالإضافة إلى بعض أغانيها الأصلية التي أحبها الجمهور مثل "حلم بعيد" و"منين ما تروح".

بدأت موهبة ريم الموسيقية في الظهور من سن مكبر، ونمت لتصبح مغنية حازت على العديد من الجوائز في مسابقات موسيقية، في عام 2012 حصلت على أول جائزة لها في مسابقة غناء نظمتها وزارة الثقافة، وانضمت لبرنامج The Voice ونجحت في تجاوز المرحلة الأولى من التصفية في المسابقة.

وتعتبر ريم عزالدين الفنان الراحل محسن فاروق (1961-2017) صاحب الفضل والتأثير الأكبر في مسيرتها الفنية، غنت مع فاروق ومع العديد من الفرق، وأمضت أكثر من 10 سنوات في فرقة "أيامنا الحلوة"، وهي فرقة أسسها وقادها المايسترو محمد عثمان، وأثناء مشاركتها في هذه الفرقة أثرت ريم فى الجمهور وتركت انطباعا جيدا خاصة خلال ظهورها فى حلقات البرنامج التلفزيوني الشهير صاحبة السعادة.