عشرات الضحايا والأسرى.. حركة الشباب تفاجئ الجيش الإثيوبي المتمركز في الصومال

ذكرت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، أن حركة الشباب الإرهابية قتلت قتلت 167 جنديا إثيوبيا وأسرت آخرين كأسرى حرب، في منطقة باكول بغرب الصومال.

وأوضح موقع "صوماليا جارديان" الصومالي في تقرير له، أن عناصر حركة الشباب المتشددة المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي، نصبوا اليوم الأحد كمينا لقافلة من القوات الإثيوبية كانت تسير بالقرب من بلدة رابدور الحدودية في منطقة باكول الصومالية.

وأشارت إلى أن الجنود الإثيوبيين الذين تعرضوا للكمين قد عبروا الحدود إلى الصومال لتعزيز قاعدة عملياتهم الأمامية في بلدة واجد، التي تخضع لحصار المتطرفين منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وقالت حركة الشباب في بيان إنها قتلت 167 جنديا إثيوبيا وأسرت آخرين كأسرى حرب، كما زعم المسلحين أنهم دمروا مركبات عسكرية وأوقفوا تقدم القوات الإثيوبية واستولوا على مخبأ للأسلحة.

وأكد المسئولون الصوماليون الهجوم والمعركة المسلحة التي تلته، لكنهم لم يقدموا تفاصيل بعد.

ولم يعلق الجيش الإثيوبي والبعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في الصومال (ATMIS) على الفور على الهجوم.