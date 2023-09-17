32 لاعبا قوام الأهلي في الموسم الجديد

استعدت كل الاندية لانطلاقة مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحرصت كل الأندية على تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين نظرا لصعوبة المنافسة في النسخة الجديدة من المسابقة المحلي.

ونستعرض في هذا التقرير القائمة النهائية لفريق كرة القدم بنادي الأهلي والتي ضمت عددا من اللاعبين الشباب داخل قطاع الناشئين في النادي وينوي المدير الفني مارسيل كولر الاعتماد عليهم في قادم المباريات وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

خط الدفاع : محمد عبد المنعم - محمود متولي - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - كريم الدبيس - علي معلول - اكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح - معتز محمد

خط الوسط - اليو ديانج - عمرو السولية - امام عاشور - مروان عطية - احمد كوكا - كريم نيدفيد - محمد مجدي افشة

خط الهجوم : حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - احمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - كهربا - انتوني موديست - صلاح محسن - محمد زعلوك